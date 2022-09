Sembrerebbe cosa fatta il rinnovo di Alex Meret, che dopo un’estate travagliata ma pure un inizio di stagione assai importante si appresta a firmare un nuovo contratto con il Napoli, di cui continuerà a difendere i pali. Lo riferisce Sky, in particolare l’inviato Massimo Ugolini, che ha fatto sapere che proprio questa mattina l’agente del portiere friulano Federico Pastorello si è recato al Konami Training Center di Castel Volturno per incontrare il club.

L’attuale contratto che lega Meret ed il Napoli scadrebbe proprio l’estate prossima (2023), ma l’accordo per il rinnovo – così fa sapere Sky – non è assolutamente in discussione ed è anzi oramai soltanto da formalizzare. Fallito, infatti, l’assalto a Navas, gli azzurri hanno deciso già a settembre di confermare la fiducia all’ex Spal, che finora il tecnico Luciano Spalletti ha sempre schierato titolare, sia in campionato che nelle gare di Champions League. Meret ha risposto presente, è ritornato ad essere protagonista, offrendo l’ennesima dimostrazione che nel calcio il duro lavoro paga. E con la grande prestazione contro il Milan ha riconquistato definitivamente le copertine.

Sul tavolo anche la situazione di Gianluca Gaetano, che pure è assistito da Pastorello. Il contratto dell’ex Cremonese scade nel 2025 ma anche in questo caso gli azzurri sarebbero intenzionati a prolungare l’accordo.