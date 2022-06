La Gazzetta presenta Gaetano: «Dicono sia il nuovo Insigne, lui si sente più simile a Hamsik»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica due pagine ai giovani più interessanti del prossimo campionato di Serie A. Scrive di «talenti indiscussi» dalle esperienze diverse. C’è Zalewski, che dopo aver conquistato proprio tutti alla Roma ha il difficile compito di ripetersi. E ovviamente Kalulu, la vera rivelazione della stagione del Milan. Spazio anche per Udogie, una grande annata all’Udinese, e Scalvini, oramai quasi una certezza all’Atalanta. Vengono citati anche Gatti e Gaetano, che tentano il salto dalla Serie B. Il calciatore del Napoli viene presentato così:

(…) discorso simile per Gianluca Gaetano che, dopo tre belle stagioni nella Cremonese, torna al Napoli (e non per pochi mesi come nel 2021). Dicono sia il nuovo Insigne, lui si sente più simile ad Hamsik e, almeno fisicamente, potrebbe aver ragione. Gaetano, 22 anni, è un centrocampista offensivo che ha giocato da trequartista destro, e a volte anche centrale, nel 4-2-3-1 di Pecchia. Ottimo dribbling con il quale salta l’uomo, da valutare alla prova della A, bel tiro da fuori, qualche amnesia che gli nega ancora continuità lungo i 90’. Sarà compito di Spalletti “modellarlo” e scatenare la concorrenza a destra con Lozano, Politano e Ounas, mentre a sinistra il giovane georgiano Kvaratskhelia è in vantaggio. In caso di 4-2-3-1, potrebbe giocarsi le sue chance in mezzo. L’anno scorso 7 gol, 4 assist, 67 tiri, con 30 occasioni create. Piaceva ad Ancelotti.