Lucca, è ufficialmente cominciata la trattativa del Napoli con l’Udinese (Fabrizio Romano)

Luglio sta per iniziare e si avvicina sempre di più la stagione calcistica 2025/2026. Presto il Napoli sarà alle prese col ritiro di Dimaro (17 luglio – 27 luglio), dove Antonio Conte spera di ritrovarsi a disposizione quanti più nuovi acquisti possibile. In tal senso, i dirigenti partenopei cominciano a velocizzare le trattative nel tentativo di accontentare il tecnico. La notizia dell’ultim’ora va proprio in questa direzione: secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe cominciato a trattare ufficialmente con l’Udinese per l’attaccante Lorenzo Lucca.

Napoli-Lucca, gli ultimi aggiornamenti

Il noto giornalista ne ha parlato in un video sul suo account Youtube:

«Vi dico che è iniziata ufficialmente la trattativa tra Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca. I club hanno cominciato a parlarne, ma bisogna capire se le cifre collimano e se ci sarà la volontà del Napoli di arrivare ad accontentare le richieste dell’Udinese. Cominciati ufficialmente i dialoghi per portare Lucca al Napoli, profilo molto gradito ad Antonio Conte e al presidente Aurelio De Laurentiis».

Se la notizia dovesse essere confermata, aggiungiamo noi, potrebbe essere letta come la scelta definitiva del club azzurro per l’attaccante piemontese a svantaggio di Darwin Nunez (che costerebbe una cifra blu).

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. Un nome nuovo ha iniziato a circolare in queste ore per quanto riguarda il centrocampo. Si tratta di Yehor Yarmolyuk, 21enne ucraino – è un classe 2004 – attualmente in forza al Brentford (contratto fino al 2031). A riferirlo è la coppia di esperti di mercato formata da Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

Napoli su Yarmolyuk, l’indiscrezione di mercato

Ecco quanto raccontato da Matteo Moretto su Youtube: «C’è un nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Vi abbiamo parlato in questi mesi di diversi profili: Frattesi, che è il preferito in assoluto, o di Musah. Ma c’è un calciatore che ha rinnovato recentemente fino al 2031, un ucraino del Brentford. Non so se sarà un retroscena o se si possa trasformare in una trattativa. Per dover di cronaca diciamo che è un calciatore seguito dal Napoli. Si tratta di Yehor Yarmolyuk, centrocampista centrale del Brentfotd che l’anno scorso ha disputato 31 partite in Premier League. E’ un nome nuovo. Il Napoli è affascinato dalle sue caratteristiche».