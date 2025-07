Napoli, continua la trattativa per Lang sulla base di 30 milioni (Romano)

Noa Lang è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Gli azzurri hanno ricominciato a discutere con il Psv in merito al trasferimento dell’esterno olandese.

Scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

Il Napoli è pronto a discutere nuovamente con il Psv Eindhoven per concludere l’affare con Noa Lang, mentre i club sono ancora in una fase avanzata delle trattative. Si discute per una cifra a partire da 30 milioni euro. Il giocatore è in attesa del trasferimento al Napoli.

🚨🔵 Napoli are set to discuss with PSV Eindhoven again to seal Noa Lang deal as clubs remain in advanced negotiations.

€30m package being discussed with Noa Lang who’s waiting for Napoli move. pic.twitter.com/9lgeuCeUQ5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2025