Osimhen, la Juventus fa sul serio. L’obiettivo è avere il sì di Victor (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio lancia la notizia di calciomercato di fine giugno e inizio luglio. Nulla di nuovo, però Di Marzio dà l’ufficialità dell’interesse della Juventus per Victor Osimhen. La Juventus però al momento non ha nemmeno il sì dell’attaccante nigeriano del Napoli. E men che meno ha un accordo col Napoli.

Scrive Di Marzio:

La Juventus fa sul serio per Victor Osimhen: le ultime

Mentre si prepara alla complicata sfida contro il Real Madrid valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, la Juventus continua a lavorare sul mercato.

Focus principale dei bianconeri in questi giorni è la punta centrale, con David e Osimhen che sono i nomi più caldi. Il nigeriano in particolare è stato sempre un grande obiettivo della squadra allenata da Tudor, che ha intensificato i contatti con lui nel weekend.

Lo scopo è quello di avere il “sì” dell’attaccante, per poi cercare l’intesa sull’ingaggio e andare a trattare con il Napoli sui valori della clausola rescissoria.

La Juventus, quindi, fa sul serio per il nigeriano.

È cominciata un’altra estate rovente tra Osimhen e il Napoli: la terza di fila. La prima fu dedicata al miraggio del rinnovo che poi venne firmato in extremis a Natale. La seconda lo scorso anno, con Victor che fece le bizze e alla fine accettò solo di andare in prestito al Galatasary. Adesso, scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi, se non accetterà una destinazione definitiva (con relativo pagamento dei 75 milioni chiesti dal Napoli), Victor rischia di rimanere in tribuna tutta la stagione.

Scrive Repubblica Napoli:

Le lettere ufficiali di convocazione stanno per partire e ce n’è una già pronta pure per Victor Osimhen, che dalla mezzanotte di lunedì prossimo (alla scadenza del suo prestito di dieci mesi al Galatasaray) tornerà a essere a tutti gli effetti un giocatore nella piena disponibilità del Napoli, proprietario del suo cartellino. Anche il bomber nigeriano dovrà quindi presentarsi al raduno del 15 luglio al centro sportivo di Castel Volturno, se nel frattempo non sarà stata trovata finalmente una soluzione al rebus della sua cessione a titolo definitivo, che si trascina ormai in modo abbastanza penoso da quasi un anno.

Aurelio De Laurentiis adesso non ha infatti bisogno di fare cassa con la partenza di VO9 per finanziare la campagna acquisti e il prezzo di una situazione di stallo lo pagherebbe dunque soprattutto il giocatore, che rischia di rimanere ai box nella stagione che nel 2026 porterà alla Coppa d’Africa di gennaio e poi a giugno al Mondiale americano.

Il Napoli ha infatti la forza economica per tenere fuori dalla rosa Osimhen, in caso di rottura insanabile tra le parti. Ed è altrettanto sicuro che di un nuovo prestito non se ne parla. Chi vuole l’attaccante dovrà quindi pagare per intero la clausola rescissoria da 75 milioni prevista nel contratto del giocatore nigeriano. Poche chance di conseguenza per il Galatasaray, che al massimo potrebbe sobbarcarsi di nuovo il forte onere economico del contratto da 10 milioni netti a stagione di VO9. Non avrebbero invece problemi gli arabi dell’Al- Hilal, che però hanno finora incassato il secco no da parte del bomber.