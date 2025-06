Lucca-Napoli, l’Udinese chiede 40 milioni di euro bonus compresi (Di Marzio)

Arrivano altri aggiornamenti in merito al possibile arrivo di Lorenzo Lucca a Napoli. Dopo le indiscrezioni di Fabrizio Romano, l’esperto di Sky Gianluca Di Marzio riferisce di una richiesta di 40 milioni di euro dell’Udinese e di un club azzurro desideroso di ottenere un piccolo ‘sconto’.

Lucca-Napoli, le ultime di Gianluca Di Marzio

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del giornalista:

“Il Napoli continua a lavorare su più fronti, e in particolare sull’attacco. Gli azzurri sembrano decisi a scegliere Lucca rispetto a Nunez, e nella giornata di oggi – lunedì 30 giugno – ci sono stati dei contatti con l’Udinese. I friulani chiedono 40 milioni (bonus compresi) per l’attaccante, cifra però ritenuta alta dai campioni d’Italia. L’obiettivo degli azzurri è quello di abbassare il prezzo richiesto, per cui si continuerà a trattare nei prossimi giorni”.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. Un nome nuovo ha iniziato a circolare in queste ore per quanto riguarda il centrocampo. Si tratta di Yehor Yarmolyuk, 21enne ucraino – è un classe 2004 – attualmente in forza al Brentford (contratto fino al 2031). A riferirlo è la coppia di esperti di mercato formata da Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

Napoli su Yarmolyuk, l’indiscrezione di mercato

Ecco quanto raccontato da Matteo Moretto su Youtube: «C’è un nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Vi abbiamo parlato in questi mesi di diversi profili: Frattesi, che è il preferito in assoluto, o di Musah. Ma c’è un calciatore che ha rinnovato recentemente fino al 2031, un ucraino del Brentford. Non so se sarà un retroscena o se si possa trasformare in una trattativa. Per dover di cronaca diciamo che è un calciatore seguito dal Napoli. Si tratta di Yehor Yarmolyuk, centrocampista centrale del Brentfotd che l’anno scorso ha disputato 31 partite in Premier League. E’ un nome nuovo. Il Napoli è affascinato dalle sue caratteristiche».