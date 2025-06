Juanlu Sanchez, il Siviglia doveva fare cassa entro oggi ma ha rifiutato due offerte del Napoli (El Desmarque)

Juanlu Sanchez vuole approdare al Napoli, ma senza fretta. Il Siviglia ha rifiutato due offerte degli azzurri, perché vuole ancora i 20 milioni richiesti, anche se le casse del club spagnolo vacillano.

Il Siviglia vuole ancora 20 milioni per Juanlu, ha rifiutato due offerte dal Napoli

Secondo quanto riportato da El Desmarque:

Questo lunedì si chiude il mese di giugno e le finanze del Siviglia saranno in rosso. Ecco perché, data la situazione, tutti si aspettavano che Juanlu Sánchez lasciasse il club prima di questa data, ma niente è ancora deciso. In Italia stanno ripetendo più volte che l’arrivo di Juanlu era praticamente chiuso. Il giocatore aveva un pre-contratto quasi pronto per firmare fino al 2030 e aumentare, considerevolmente, il suo stipendio. Il terzino ha capito che è il momento ideale per fare il salto di qualità, in una squadra perfetta come il Napoli e un Paese accattivante. Tutto questo è stato accompagnato dalla necessità del Siviglia di fare plusvalenze entro il 30 giugno; ma l club spagnolo ha respinto due offerte, la seconda superiore ai 16 milioni, e ora si aspetta un’offerta definitiva che sia più vicina ai 20 milioni richiesti. L’accordo tra i club non è ancora stato firmato e Juanlu Sánchez, come abbiamo ripetuto più volte, non ha alcuna intenzione di fare pressione sul Siviglia, un club che gli ha dato l’opportunità di raggiungere l’élite del calcio, per chiuderlo.

“Tutte le parti sono convinte che prima o poi si arriverà a un accordo. In Italia (il Napoli, ndr) hanno già iniziato a preparare l’offensiva finale. Dopo due offerte, la seconda delle quali ha superato i 16 milioni di euro tra parte fissa e bonus, il Napoli si prepara a presentare una nuova offerta con cui spera di convincere il Siviglia”, si legge sul portale spagnolo.

El Desmarque sottolinea poi che Juanlu non è estraneo alla vicenda nonostante sia in vacanza dopo l’Europeo Under-21: “Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il giocatore è praticamente d’accordo con il Napoli. La considera la destinazione ideale per il futuro ma non intende mettere pressione alla sua squadra del cuore. Vuole procedere a braccetto e, inoltre, vuole aiutarli a capitalizzare, il che sarebbe estremamente importante”.