Gazzetta: pronto il rinnovo per Meret fino al 2026 (non 2027). Guadagnerà circa 2 milioni a stagione

La Gazzetta dello Sport ricostruisce la vicenda di Alex Meret, che nel giro di un mese si è ritrovato dall’essere sul mercato, in procinto di essere sostituito da Navas, a portiere titolare nel Napoli. Meret ha iniziato benissimo la stagione tra i pali, tanto che adesso il rinnovo sembra scontato.

“Una storia incredibile, se pensiamo a quanto accadrà subito dopo la sosta: il rinnovo, questa volta sì che non ci sono dubbi”.

“Ci sta anche che il Napoli decida di riprovarci per Navas, chissà come o chissà quando, nel frattempo siamo pronti per il rinnovo di giugno che torna di moda tra settembre e ottobre. Stavolta con la certezza di andare alla firma, magari non più 2027 ma 2026: stiamo parlando di dettagli rispetto a un matrimonio sul punto di essere ricelebrato. Meret guadagnerà, con i bonus, qualcosa in meno di due milioni a stagione. La sua respinta più bella, con i fatti, quando in tanti gli avevano sbattuto la porta in faccia”.