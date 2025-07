L’arrivo di David alla Juve non chiude la porta a Osimhen (Sky)

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista sportivo, è tornato a commentare la situazione dell’attacco della Juventus. Il club bianconero pensa ancora ad Osimhen, ma nonostante l’interesse, restano dubbi sul suo inserimento nel progetto, soprattutto in vista dell’eventuale uscita di Vlahovic. Intanto, i contatti per David proseguono e il canadese si prende qualche giorno per decidere.

Le parole di Gianluca Di Marzio su David e Osimhen

“La Juventus continua a lavorare sul calciomercato in entrata e in particolar modo sul suo attacco. Nella giornata di oggi – martedì 1 luglio, prima della partita contro il Real Madrid – ci sono stati nuovi contatti per David. Confermando, dunque, di voler entrare nel vivo della trattativa per cercare un’intesa.

Il calciatore ha altre offerte ma vuole aspettare i prossimi due-tre giorni per capire se con la Juventus può, o meno, trovare l’accordo.

David non esclude Osimhen. Un’idea, infatti, è quella di portare in bianconero sia il canadese che il nigeriano con – come detto nelle scorse ore – l’uscita di Vlahovic.

Nella stagione 2024/25, David ha segnato 25 gol in 49 partite con la maglia del Lille. Mentre Osimhen, con la maglia del Galatasaray, ha realizzato 37 reti in 41 sfide.”