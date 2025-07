C’è anche Moise Kean per l’attacco del Napoli – Schira (e non sarebbe affatto male)

C’è anche Moise Kean per l’attacco del Napoli (Schira)

Spunta un nuovo nome nella lista degli attaccanti che sta seguendo il Napoli per rinforzare il proprio reparto avanzato. Si tratta di Moise Kean, centravanti della Fiorentina che può lasciare il club toscano in questa sessione di mercato, essendo seguito da diverse squadre. Non solo Darwin Nunez e Lucca, quindi, ma anche il centravanti della Nazionale italiana. Lo ha riportato poco fa Nicolò Schira con un post sul proprio profilo “X”.

Moise Kean sarebbe un signor acquisto da parte del Napoli. L’azzurro è uscito rigenerato dall’anno alla Fiorentina.

“Non solo Darwin Nunez e Lorenzo Lucca: nella rosa dei nuovi attaccanti del Napoli c’è anche Moise Kean. Manna lo conosce e lo apprezza fin da quando erano insieme alla Juventus”, è quanto scritto dall’esperto di mercato.

Not only Darwin #Nunez and Lorenzo #Lucca: in #Napoli’s short list as new striker there is also Moise #Kean. Manna knows and appreciates him since they were at Juventus together. #transfers @violanews

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2025