L’agente di Meret: «Erano due anni che chiedevamo solo tranquillità e tempo per trovare stabilità»

A Tuttomercatoweb.com: «Rinnovo? I colloqui con il Napoli ci sono sempre stati. Dipende dalle parti, la nostra disponibilità è invariata»

L’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com dal Festival dello Sport di Trento.

“Il campionato di Serie A è un campionato molto avvincente, è bello vedere qualche ribaltone nelle zone alte, con Napoli e Atalanta che non sono tanto sorprese ma vederle lì è divertente. Per non parlare dell’Udinese”.

Sui tecnici in discussione per i risultati non soddisfacenti, come Inzaghi e Allegri:

“Purtroppo è un po’ un’abitudine del campionato italiano, non c’è la pazienza di aspettare i risultati e il lavoro. Parlando di Inter e Juve, è normale che gli allenatori siano più sotto pressione che altrove, però credo che abbiano dimostrato ampiamente di essere grandi tecnici e quindi spero che le società gli lascino il tempo di lavorare”.

Su Meret e il suo futuro:

“Era la cosa che chiedevamo da due anni a questa parte, solo l’opportunità di poter avere un po’ di tranquillità e il tempo per trovare stabilità. Teniamo conto che la stagione con Gattuso non era stata semplicissima con l’alternanza, però aveva dimostrato affidabilità. Società e allenatore fanno delle scelte, credo che Alex abbia dimostrato personalità e professionalità nel gestire questa situazione al meglio. Oggi finalmente, anche per situazioni fortuite, si è trovato a parlare e lo sta facendo benissimo. Noi non abbiamo mai negato il dialogo col Napoli, vediamo cosa porterà. I colloqui ci sono sempre stati: dipende dalle parti, ma la nostra disponibilità c’è sempre stata”.