Alla Gazzetta: «Gli alti e bassi dei giorni in cui Mihajlovic non c’era ci hanno influenzato. Motta sa come ci si rapporta ai giocatori».

La Gazzetta dello Sport intervista il portiere del Bologna, Lukasz Skorupski. Parla di Motta subentrato a Mihajlovic, e inevitabilmente anche di Sinisa.

«Meritiamo e valiamo assolutamente di più di ciò che abbiamo oggi. Oggi che abbiamo un nuovo tecnico, Motta, posso dire che gli alti e bassi creatisi nei giorni in cui Mihajlovic non c’era ci hanno influenzato. Nessuno l’ha detto ma stare senza l’allenatore a lungo non è sempre facile. Pesa».

Sinisa cosa vi ha lasciato?

«Con Mihajlovic siamo tutti fratelli. Tutti noi che abbiamo vissuto il suo difficile percorso, sentiamo il rapporto che c’è stato e sempre ci sarà. Abbiamo sofferto con lui, da lontano e da vicino. Sono stati anni diversi da tutto, da sempre. Una cosa mi è dispiaciuta: non ci siamo salutati, spero possa capitare presto».

Su Thiago Motta:

«Stiamo lavorando forte, più di prima: mi piace. Questa squadra è piena di talento ma senza lavoro col talento ci fai poco».

Cosa vi sta dando Thiago?

«Mi è piaciuta molto la prima cosa che ha detto a tutti noi: “Voi fate quello che vi dico io e se sbagliate sarò sempre io il responsabile, davanti a voi e alla stampa”. E’ un discorso che mi ha rasserenato. Lui è stato un grande campione e sa come ci si rapporta ai giocatori: si lavora duro ma poi interagisce con noi, scherza, non è permaloso».

Sulla costruzione dal basso:

«Direi che sono migliorato anche con i piedi, poi se mi chiede se mi piace la costruzione dal basso le dico che piacevole o no io faccio quel che dice l’allenatore. Non sono un fenomeno, ho difetti perché sennò sarei Ter Stegen e al Barcellona, ma per me è sempre parare la cosa più importante».

Quanto l’hanno ferita le critiche passate?

«Zero. A me interessa il giudizio del tecnico. Se dovessi stare dietro a tutte le critiche dei social, beh, uscirei di testa. Il problema è che fai 3 partite alla grande e basta una ca… per essere definito scarso. Solita storia…».