Politano: «Il rigore non l’ho calciato come volevo, meglio così»

Matteo Politano, l’autore del primo gol del Napoli su rigore contro il Milan, ha parlato ami microfoni di Danz

Come volevi calciare il rigore

«Volevo calciarlo centrale ma non è andato come volevo, però a volte capita che calci male e fai gol, mentre se calci bene non ce la fai. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni»