Milan-Napoli 0-1, Politano su rigore (VIDEO)

Kvara atterrato in area da Dest, accenno di rissa in campo e Mariani che decreta il rigore dopo il controllo al Var. Politano la mette dentro

Vantaggio Napoli al 55esimo della gara contro il Milan .

Situazione complicata dopo che Kvara viene atterrato in area da Dest, l’arbitro germa l’azione senza commenti, ma subito si accende una mischia tra i calciatori. Li animi si scaldano mentre il Var controlla l’azione e richiama l’arbitro. Mariani va ari vedere le immagini per capire l’entità del contatto e decreta il calcio di rigore e ammonisce Krunic per proteste.

Khvicha Kvaratskhelia wins the penalty!! Matteo Politano converts it to give Napoli the lead!!!pic.twitter.com/vGdgLqF0OC — Football Report 🕊☮️🌍🌎🌏 #BerhalterOut (@FootballReprt) September 18, 2022

Politano sul pallone che con calma spiazza Maignan e Port ain vantaggio il Napoli