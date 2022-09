In Inghilterra sono già pazzi di De Zerbi al Brighton: «Dopo il “Potterball” preparatevi al “De Zerbismo”

De Zerbi prende il Brighton quarto in classifica. Tre punti sopra il Chelsea di Potter. The Athletic: “Volevano solo lui, è perfetto per loro”

Il Brighton non ha preso Roberto De Zerbi scegliendolo a caso. Il tecnico italiano è “perfetto” per proseguire il lavoro Graham Potter ha fatto nei suoi 40 mesi in carica, scrive The Athletic che dedica a De Zerbi un lunghissimo approfondimento soprattutto tattico.

“La politica di reclutamento proattiva e basata sui dati del proprietario del Brighton Tony Bloom aveva identificato il 43enne italiano come un candidato eccezionale tra i potenziali successori di Potter”.

Hanno pensato direttamente a lui e solo a lui, scrive il giornale inglese. “Il Brighton pensa di aver ottenuto un sostituto ideale per il modello “Potterball”. Preparatevi al “De Zerbismo”.

Il pezzo riepiloga tutti i riferimenti culturali di De Zerbi, da Guardiola in poi. E spiega come giocavano il Sassuolo e lo Shakhtar.

“De Zerbi è diventato famoso per aver fatto giocare le sue squadre dalle retrovie, indipendentemente da chi stessero affrontando o dalla pressione sul gioco. Quel tipo di pensiero fuori dagli schemi ricorda le sfumature tattiche introdotte a Brighton da Potter”.

E lo dipingono come un ribelle, “una minaccia al vecchio ordine. È diventato una figura di culto e ha molti sostenitori.ù Uno è Daniele Adani. Adani crede che il calcio di De Zerbi sia il futuro e questo ha avviato una guerra culturale con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri sul bel calcio”. “De Zerbi era considerato parte della new wave, più moderna e in sintonia con le tendenze in giro per l’Europa. Per alcuni, ha personificato il rifiuto delle tradizioni del calcio italiano”.

“De Zerbi è legato a Potter anche per capacità di migliorare i giocatori, indipendentemente dall’età o dall’esperienza. La squadra che Potter ha lasciato a Brighton è piena di giocatori che sono cresciuti durante il suo mandato, dal portiere 24enne Robert Sanchez al centrocampista 31enne Pascal Gross. De Zerbi ha migliorato il Sassuolo vendendo top e migliorando gli altri. Sensi, acquistato dal Cesena per 4 milioni di sterline (4,5 milioni di dollari), è andato all’Inter per quasi 25 milioni di sterline. Manuel Locatelli, Domenico Berardi e Giacomo Raspadori sono stati selezionati per la squadra vittoriosa degli Europei di Mancini”.

Insomma, sono contenti. De Zerbi prende il Brighton quarto in classifica. Tre punti sopra il Chelsea di Potter.