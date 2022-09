Il Chelsea ufficializza l’arrivo di Potter, l’allenatore firma un contratto quinquennale

Todd Boehly: «Si adatta alla nostra visione del club. Non solo è estremamente talentuoso in campo, ma ha anche capacità che si estendono oltre di esso».

Ora è ufficiale: il successore di Tuchel sulla panchina del Chelsea è Graham Potter. Il club lo ha annunciato con un comunicato ufficiale sul suo sito.

Il Chelsea Football Club è lieto di accogliere Graham Potter come nostro nuovo allenatore, unendosi a noi con un contratto quinquennale per portare il suo calcio progressista e il suo allenatore innovativo al Club.

Il club presenta il nuovo tecnico e le sue esperienze, sia di studio che professionali e ne riporta le prime parole:

«Sono incredibilmente orgoglioso ed entusiasta di rappresentare il Chelsea FC, questa fantastica squadra di calcio. Sono molto entusiasta di collaborare con il nuovo gruppo di proprietà del Chelsea e non vedo l’ora di incontrare e lavorare con l’entusiasmante gruppo di giocatori e di sviluppare una squadra e una cultura di cui i nostri fantastici tifosi possano essere orgogliosi. Vorrei anche esprimere i miei sinceri ringraziamenti al Brighton & Hove Albion per avermi concesso questa opportunità e in particolare Tony Bloom e tutti i giocatori, lo staff e i tifosi per il loro continuo supporto durante la mia permanenza al club».

Nel comunicato ci sono anche le dichiarazioni di Todd Boehly, presidente del club:

«Siamo entusiasti di portare Graham al Chelsea. È un allenatore collaudato e un innovatore in Premier League che si adatta alla nostra visione del Club. Non solo è estremamente talentuoso in campo, ha capacità che si estendono oltre il campo, il che renderà il Chelsea un club di maggior successo. Ha avuto un grande impatto nei suoi club precedenti e non vediamo l’ora che arrivi il suo impatto positivo al Chelsea. Non vediamo l’ora di supportare lui, la sua squadra di allenatori e la squadra nel realizzare il loro pieno potenziale nei prossimi mesi e anni».