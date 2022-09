Sky presenta Graham Potter a un passo dal Chelsea: laureato in scienze sociali, adora Dostoevskij

«Potter non ha mai avuto problemi a definirsi un tecnico anti-convenzionale. Ai tempi dell’Ostersund, organizzò un circolo ricreativo in cui sia i giocatori che lo staff della squadra dovevano cimentarsi in canti, balli e letture davanti al pubblico. L’artista prediletto? Dostoevskij. Organizzò anche una rappresentazione teatrale de “Il lago dei cigni”»

«Al Brighton non ha perso l’abitudine. Il libro più consigliato ai giocatori sembra sia diventato “Saggezza antica e mondo moderno” del Dalai Lama. Con la società è stato impegnato anche in attività benefiche, come quando trascorse una notte con i senzatetto della città del sud-Inghilterra per raccogliere fondi per il progetto benefico “Off the Fence”»