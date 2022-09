Elogio di Politano con San Siro che grida “Politano figlio di puttana”

Spesso bistrattato sul Napolista, ha disputato una partita da urlo (non solo stasera), di sacrificio e di coraggio. Che poi è lo spirito del Napoli

È giunto il momento di dare a Politano quel che è di Politano. Sentire San Siro intonare “Politano figlio di puttana” dopo che l’esterno del Napoli ha calciato e segnato il rigore dell’1-0 è stato un momento di alto romanticismo.

Va riconosciuto a Politano di aver disputato una grande partita e anche un sontuoso inizio di stagione. Contro il Milan è stato protagonista di recuperi difensivi da urlo. Poi, ha segnato il rigore. È uscito per infortunio. Non ce ne voglia Zerbin, ma quando è uscito Politano si è spenta la luce a destra. The Hernandez è tornato lo straripante esterno sinistro che conoscevamo. Il Napoli ha sbandato paurosamente, ha preso gol, ha rischiato anche di perdersi. Ma questa squadra non molla mai.

Ha l’animo che è l’animo anche di Politano. Un calciatore certamente non eccelso tecnicamente ma che in campo dà tutto quello che ha, e se la cava anche benino sia con i piedi sia con il coraggio.