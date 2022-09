Dopo l’ammutinamento la Spagna femminile è diventata… il Real Madrid

Il ct Vilda, sfiduciato da 15 giocatrici (tutto il blocco del Barca) ha svelato la nuova lista, convocando in pratica tutto il Real (che non aveva partecipato alla protesta)

In Spagna aspettavano tutti le prime convocazioni post-ammutinamento della nazionale femminile spagnola. El Paìs sta facendo la diretta della conferenza stampa, per dire. Il ct Jorge Vilda, sfiduciato da 15 tra le giocatrici più forti del mondo per questioni di varia natura (sostanzialmente tecnici, non riguardanti abusi) ha svelato la nuova lista. Che in pratica coincide con il Real Madrid, visto che le giocatrici del Real non avevano aderito alla protesta.

Mancano ovviamente le 15 “reiette”: Patri Guijarro, Mapi León, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Andrea Pereira e Clàudia Pina del Barcellona, ​​Batlle, Aleixandri, Ouahabi, Ainhoa ​​Vicente, Lucía García, Lola Gallardo, Amaiur Sarriegi e Nerea Eizagirre. Più Jennifer Hermoso e Irene Paredes, che avevano appoggiato le compagne. Fuori il blocco del Barcellona, dunque.

“Non auguro a nessuno quello che ho passato in questi giorni – ha detto il ct – La prima cosa che voglio dirvi è che per mancanza di chiarezza nel messaggio dei giocatori, alcuni dubbi sono riusciti a insinuarsi che ci sia qualcosa di extra-sportivo legato a quanto sta accadendo, è normale, perché tutto quello che è stato montato fa sembrare che sia così. Sfido chiunque ad uscire allo scoperto e dire che non c’è stato rispetto e qualche colpa nel mio comportamento nei loro confronti. Se c’è qualcosa, lo faccia vieni fuori. Sono disposta a rispondere a tutte le domande con la verità”.