La Nazionale spagnola femminile s’è ammutinata: 15 giocatrici contro il ct, la Federcalcio lo difende

La Federazione: “Rischiano squalifiche fino a 5 anni, è una cosa senza precedenti nella storia del calcio”

La nazionale femminile spagnola s’è ammutinata. Quindi giocatrici si sono dichiarate indisponibili per la convocazione, finché il ct Jorge Vilda resterà al suo posto. Ognuna di loro ha scritto alla Federazione spagnola insistendo sul fatto che la situazione con l’allenatore, che avevano già provato a far saltare a fine agosto, influisce sulla loro salute e sul loro stato emotivo, e che non hanno intenzione di tornare in Nazionale fino a quando non lo cacceranno.

Parliamo di alcune delle migliori giocatrici al mondo: Patri Guijarro, Mapi León, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Sandra Paños, Andrea Pereira e Clàudia Pina del Barcellona, ​​Batlle, Aleixandri, Ouahabi, Ainhoa ​​Vicente, Lucía García, Lola Gallardo, Amaiur Sarriegi e Nerea Eizagirre. Nessuna del Real Madrid ha inviato e-mail. Non sono tre le ammutinate il capitano Irene Paredes e il Pallone d’Oro Alexia Putellas.

La Federazione ha risposto con una dichiarazione durissima, descrivendo l’ammutinamento come “senza precedenti nella storia del calcio”, una situazione che “va oltre lo sport e che diventa una questione di dignità”. La Federcalcio non ha intenzione di cedere alle pressioni e ha sottolineato che rifiutarsi di giocare per la nazionale potrebbe comportare una squalifica da due a cinque anni. In ogni caso, ha aggiunto, le 15 giocatrici non saranno più convocate fino a quando non “ammetteranno l’errore e si scuseranno”. La Federazione ha intenzione di schierare le giovanili se necessario.

Le lettere arrivano tre settimane dopo un primo ammutinamento, nel quale le Nazionali spagnole avevano espresso la loro insoddisfazione per Vilda al presidente Luis Rubiales. Hanno quindi affrontato direttamente Vilda, che si è rifiutato di dimettersi. Le giocatrici allora sono andate in conferenza stampa, supportate sui social da Putellas.

La Spagna ha giocato contro l’Ucraina il 6 settembre.

La Federazione ha rifiutato di cedere a tale pressione, e il tono e il linguaggio bellicosi utilizzati nella loro risposta hanno sottolineato che la riconciliazione sarà estremamente difficile. Una dichiarazione rilasciata nella tarda serata di giovedì ha confermato di aver ricevuto 15 lettere che, ha osservato, erano tutte “scritte casualmente allo stesso modo”.

“La RFEF non consentirà ai giocatori di mettere in discussione la continuità dell’allenatore, poiché prendere quelle decisioni non fa parte del loro ruolo”, si giura. “La Federazione non accetterà alcun tipo di pressione esercitata da alcun giocatore quando si tratta di prendere decisioni sportive. Questo tipo di intrighi non si adatta ai valori del calcio o dello sport e sono dannosi”.

“Secondo la legislazione spagnola, non rispondere alla chiamata della nazionale è classificata come una grave infrazione e può portare a squalifiche da due a cinque anni. [Ma] la RFEF, contrariamente al comportamento di questi giocatori, vuole chiarire che non porterà le cose a quell’estremo né farà pressione sui giocatori. Semplicemente non chiamerà quei giocatori che non desiderano indossare la maglia spagnola.

“La RFEF chiamerà solo giocatori impegnati, anche se ciò significa giocare con i giovani. La nazionale ha bisogno di giocatori che si impegnino nel progetto e nella difesa dei nostri colori e che siano orgogliosi di indossare la maglia della Spagna. I giocatori che hanno presentato le dimissioni torneranno in futuro solo se ammetteranno il loro errore e si scuseranno”.

La Spagna dovrebbe affrontare la Svezia a Cordova il 7 ottobre. Sotto Vilda, la Spagna ha raggiunto i quarti di finale di Euro 2022, dove ha perso ai supplementari contro l’Inghilterra.