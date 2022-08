Raspadori a Villa Stuart, avete mai visto un calciatore più felice di lui con i tifosi? (VIDEO)

Non riesce a trattenere la gioia di trovarsi lì a fare i selfie con i tifosi del Napoli mentre in sottofondo parte il coro “è arrivato Raspadori e per voi sono dolori”

Raramente abbiamo visto un calciatore più raggiante di Raspadori all’arrivo a Villa Stuart. L’ex attaccante del Sassuolo non riusciva a trattenere la propria felicità, aveva il sorriso stampato in volto. Disponibilissimo con i tifosi, in due metri si sarà messo in posa per dieci selfie mentre in sottofondo c’era il coro: “è arrivato Raspadori e per voi sono dolori”.

Il calciatore è evidentemente entusiasta di vestire la maglia del Napoli. D’altronde lo ha fortemente voluto. La sua volontà ha inciso sul buon esito della trattativa. Il Napoli ha investito tanto per lui: 35 milioni ed è la prima volta che accade per un calciatore italiano.