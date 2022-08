Per il Mundo Deportivo “Osimhen è stato un incubo per la difesa dell’Espanyol”

In Spagna l’hanno vista diversamente, soprattutto il primo tempo: elogi al portiere. “Molta sofferenza sia col nigeriano, sia sulle fasce”

Napoli-Espanyol ha fatto storcere il naso a più di un osservatore. In Catalogna la vedono diversamente, ecco cosa scrive El Mundo Deportivo:

Il Napoli è partito in quinta, mostrando la propria forza e di essere molto più rodato rispetto all’Espanyol. È stato subito chiaro che l’ariete Osimhen sarebbe stato un incubo per la difesa catalana. Ma Lecomte ha iniziato a mostrare nei primi 45 minuti che l’Espanyol ha fatto bene a prenderlo. Osimhen ci ha provato al 4′, al 10’ e all’undicesimo, ma tra Cabrera e il francese hanno tenuto al sicuro la porta. La prima parte della partita è stata caratterizzata dal dominio del Napoli e della sue incursioni. L’Espanyol si è difeso come ha potuto, soffrendo su tutti i fronti con Osimhen che vinceva i duelli al centro e gli esterni – Kvaratskhelia e Lozano – che hanno dato battaglia.