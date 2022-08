La prossima settimana De Laurentiis sarà alle Eolie

Il Napoli si allenerà in vista dell’esordio a Verona il 15 agosto. Il calciomercato proseguirà da remoto, si cerca sempre il portiere

Con questa sera, l’amichevole tra Napoli e Espanyol, termina anche il secondo ritiro del Napoli. Resta una settimana all’inizio del campionato. Il Napoli giocherà la prima partita il 15 agosto a Verona. E quindi i giocatori si ritroveranno a Castel Volturno per preparare l’esordio. Il calciomercato proseguirà da remoto. Il presidente Aurelio De Laurentiis andrà in vacanza alle Eolie. Il Napoli ha l’urgenza di trovare un portiere sia perché in ogni ruolo vale la regola di avere due giocatori sia perché Meret non gode della piena fiducia di Spalletti. In ballo restano sempre Kepa e Navas ma il tempo stringe. Di Raspadori e dell’incontro col Sassuolo abbiamo scritto ieri. Per il resto, il calciomercato chiude il 31 agosto.