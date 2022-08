Raspadori al Napoli è saltato, il Sassuolo ha chiesto 45 milioni

È stato un flop l’incontro a Rivisondoli tra De Laurentiis e Carnevali. La distanza è incolmabile, il Napoli può spingersi fino a poco più di trenta

Raspadori al Napoli è saltato. A meno di clamorose novità, che però non si basano su nulla di razionale, Giacomo Raspadori non vestirà la maglia del Napoli. A questo punto non si capisce che cosa siano venuti a fare a Rivisondoli – quartier generale estivo del Napoli e di De Laurentiis – l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali e il direttore sportivo Giovanni Rossi.

Hanno incontrato De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli. L’incontro è durato due ore. La richiesta del Sassuolo è stata di 45 milioni di euro. La distanza tra l’offerta del Napoli e la richiesta del Sassuolo sembra francamente incolmabile, il Napoli non intende allontanarsi troppo dai trenta milioni. Le parti si riaggiorneranno ma di speranze ce ne sono poche.