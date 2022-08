De Ketelaere: «Ho scelto il Milan per il grande lavoro che fa con i giovani»

Il Milan ha presentato Charles De Ketelaere in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni, dal sito di Gianluca Di Marzio.

“Le ultime settimane sono state molte intense e difficili, sapete tutti come sono andate. I due club hanno trattato, ho espresso ai miei agenti il grande desiderio di venire al Milan. Per me è stato difficile, ho dovuto cedere qualcosa, ma la cosa più importante era arrivare qui. Il grande lavoro che fa il Milan con i giovani ha influenzato la mia scelta. Ho visto come sono cresciuti bene i giovani talenti e come il team si sia rafforzato dando opportunità ai giovani. Anche io spero di avere le mie chance qui”.