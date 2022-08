Cioffi: «Siamo in un momento di caos. Aspettiamo la società, sono fiducioso che sistemino la squadra per il 31 agosto»

A Dazn: «Oggi è successo che siamo un cantiere aperto e ci troviamo ad aspettare dei giocatori, quindi abbiamo dei giocatori non pronti, Non ha caso aspettiamo 3-4 giocatori di esperienza che portino valore alla squadra»

Il tecnico del Verona, Gabriele Cioffi, ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Napoli

Quando ha accettato la sfida del Verona era al corrente di come sarebbe andato il mercato?

C’è un reparto che va rinforzato più egli altri

Ha giocato col 3-5-2, vuole continuare così?

«È una scelta del momento perché secondo me così si valorizzano le caratteristiche dei calciatori che ho. Quello che ci porterà il mercato non lo so, nel caso cambieremo modulo»

«Oggi mi aspettavo una battaglia, non lo dicevo per portare gente allo stadio. Viviamo una situazione difficile e dobbiamo sacrificarci. Verona e il Verona sta vivendo una situazione che non ha mai vissuto, c’è un momento di caos e c’è da stare sereni e avere fiducia»