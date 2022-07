Lo rivela Rmc sport. Per alcuni sarebbe una violazione della privacy ma nel rugby esiste da tempo. Ovviamente ci sarebbero delle restrizioni

Per i Mondiali in Qatar la Fifa vuole mettere le telecamere negli spogliatoi. Lo rivela RMC Sport. L’organizzazione calcistica sta pensando a questa novità che potrebbe essere una violazione della privacy. Le immagini potrebbero essere trasmesse in diretta o leggermente in differita. Ci sarebbe restrizioni per le inquadrature.

È un metodo ampiamente utilizzato nel rugby e potrebbe ad esempio consentire alle emittenti di assistere a una riunione tecnico-tattica o semplicemente all’uscita dei giocatori dallo spogliatoio.

“È un progetto ben avviato, ma non ancora ultimato. Non è detto che sia pronto per novembre”, afferma una fonte vicina alla Fifa.

Inoltre un’altra novità dovrebbe essere una unica sala per le conferenze stampa.