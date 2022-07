Il Napoli valuta le condizioni fisiche di Solbakken, l’idea è prenderlo a gennaio dopo un’operazione 

Sul CorMez. Il club lo ha fatto visitare alla spalla lussata a Villa Stuart e ci sarà anche un consulto a Milano dal professor Castagna

Le visite mediche di Ola Solbakken a Villa Stuart sono state fatte perché il Napoli vuole capire bene come sta l’attaccante norvegese dopo la lussazione alla spalla rimediata il 9 luglio scorso. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che non sarà l’ultimo consulto medico e che il duello con la Roma per accaparrarselo non è ancora concluso.

“L’attaccante norvegese — difatti — è protagonista da alcuni mesi di una sfida di mercato tra Napoli e Roma, un duello che si ripropone dopo la vittoria giallorossa nell’affare Dybala. Il Napoli ha contatti diretti con i suoi rappresentanti, tra cui c’è anche l’intermediario italiano che ha curato il trasferimento di Ostigard. Solbakken il 9 luglio scorso ha rimediato una lussazione alla spalla sinistra, bisogna quindi andare a fondo prima di valutare l’investimento e anche l’agenzia lo rappresenta ha voluto fare questi controlli medici per conoscere la sua situazione. Ci sarà anche un consulto a Milano dal professor Castagna, uno specialista riguardo alle patologie della spalla, più volte coinvolto dal Napoli anche per Mertens. Le prime indicazioni mediche spingono il Napoli verso l’idea di prenderlo a gennaio a parametro zero, magari dopo un’operazione che metta a posto l’infortunio e gli consenta di recuperare nell’arco di qualche mese. Il contratto di Solbakken scade il 31 dicembre, il Bodo Glimt chiede 2,5 milioni di euro per liberarlo qualche mese prima, il Napoli sembra orientato a prenderlo a gennaio a parametro zero”.