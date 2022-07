Gazzetta: se qualcuno vorrà Dybala, Paulo incasserà una percentuale della clausola

Per stilare il contratto che legherà Dybala alla Roma ci sono volute più di 36 ore, scrive la Gazzetta dello Sport.

Nel triennale firmato dall’argentino ci sono miriadi di voci e postille.

“Quando e come Dybala deve fare spot di squadra, quando deve indossare la maglia della Roma o quando invece è autonomo di gestirsi per i suoi diritti d’immagine (compresi quelli non sportivi legati all’abbigliamento). Già, proprio quelli che portano a Dybala un indotto tra i 20 ed i 30 milioni di euro annui. E poi l’opzione per il quarto anno (una scrittura privata a parte) e i bonus, abbastanza facili da raggiungere e legati alle performances di squadra ed a quelle personali: ai classici su presenze e gol sono stati aggiunti assist e rigori. E da qui è facile pensare che Paulo diventi presto il rigorista della Roma”.