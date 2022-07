Gazzetta: proibitiva la corsa della Juve a Koulibaly, duello con l’Inter per Bremer

La resistenza del Napoli e l’offerta dei rinnovo hanno intralciato i piani. L’obiettivo è il centrale del Torino in vendita per 50 milioni

La Gazzetta scrive di un duello tra Inter e Juventus per Bremer. Ecco cosa scrive l’edizione on line del quotidiano sportivo:

L’offerta di rinnovo del Napoli a Koulibaly ha trasformato in quasi proibitiva la corsa al senegalese, già dura per la resistenza dei partenopei e la necessità di convincere il giocatore. Bremer è tutt’altro che una seconda scelta ma anzi, come testimonia l’interesse di lunga data, una scelta convinta, oltre che la miglior soluzione al problema.

Il Torino chiede 50 milioni per Bremer. La Juve ha bisogno di un centrale per la partenza di De Ligt così come l’Inter sta per perdere Skriniar che potrebbe andare al Psg per 65 milioni.