Gazzetta: Pogba verrà operato negli Usa, rientrerà in campo a fine settembre 

“Crac Pogba”, titola la Gazzetta dello Sport. Il Polpo si è fermato subito per un infortunio al ginocchio. Lesione del menisco laterale. Salterà quanto resta della tournée americana della Juventus e il primo mese di campionato, forse anche di più. Sarà probabilmente sottoposto subito ad un intervento.

“Il fastidio al ginocchio destro in realtà è causato da una lesione al menisco che molto probabilmente costringerà Pogba ad operarsi e a stare lontano dal campo almeno per i prossimi due mesi”.

“La strada più probabile resta quella dell’intervento: se il consulto che il centrocampista farà in America nelle prossime ore confermerà le sensazioni dei medici bianconeri, Paul andrà subito sotto i ferri in una clinica americana, per accelerare i tempi. Le possibilità di scongiurare l’operazione non sono molte, soprattutto perché si tratta di un problema che il giocatore si porta dietro da tempo e che sarebbe meglio risolvere una volta per tutte. Così Pogba non ci sarà sicuramente per il debutto in campionato contro il Sassuolo nella sera di Ferragosto e salterà anche le prime due giornate di Champions, in programma il 6-7 settembre e il 13 e 14 settembre. Il rientro in campo in caso di intervento è previsto per fine settembre inizio ottobre e magari potrà essere pronto per il terzo turno (4 e 5 ottobre). Allegri rischia di dover far fronte all’emergenza per 6-7 partite, visto che il primo mese di campionato sarà piuttosto concentrato a causa della sosta tra novembre e dicembre per il Mondiale in Qatar”.