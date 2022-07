Pogba si fa subito male: lesione del menisco laterale. Rischia un mese e mezzo di stop

Sarà operato negli Stati Uniti. Dovrebbe tornare in campo a metà settembre e saltare le prime 5-6 giornate di campionato

Brutte notizie per Paul Pogba e la Juventus. Non era vero che la botta al ginocchio non fosse nulla di grave. È la stessa Juventus a comunicarlo:

«A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure».

Dovrebbe essere operato negli Stati Uniti dove ora si trova con la Juventus. Orientativamente tornerà in campo a metà settembre e saltare le prime 5-6 giornate di campionato.

Voi metteteci il condizionale: Paul #Pogba verrà operato negli #States dopodomani, prognosi quattro settimane. — Momblano Official (@MomblanOfficial) July 25, 2022