Gazzetta: per De Laurentiis Dybala è il presupposto dell’operazione rilancio del Napoli

Il presidente si è convinto di portare l’argentino al Napoli per rilanciare l’entusiasmo della tifoseria, che al momento non c’è più

Il Napoli si muove ufficialmente per Paulo Dybala. Oggi ne scrivono sia il Corriere della Sera che la Gazzetta dello Sport. E’ De Laurentiis in persona a spingere per la trattativa. La Rosea scrive che per il presidente portare l’argentino a Napoli è il presupposto dell’operazione di rilancio, un modo per rilanciare l’entusiasmo della tifoseria, che dopo la cessione di Koulibaly e Insigne e con Mertens ancora in dubbio, si è affievolito non poco.

“Ma ora il Napoli può rompere gli indugi e agire rapidamente, dopo la cessione di Koulibaly. Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis si è convinto di portare il giocatore al Napoli per rilanciare un entusiasmo in città che non c’è più al momento. Al di là delle polemiche social per tutta la tifoseria è durissima metabolizzare in un colpo solo le partenze di Koulibaly, Insigne e Mertens, vale a dire i tre giocatori più rappresentativi degli ultimi dieci anni di storia azzurra. Ecco perché Dybala diventa il presupposto dell’operazione rilancio”.