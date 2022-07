non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del. Ufficialmente, per «motivi familiari». E secondo quanto fa sapere Sky Sports Uk, il club inglese ha accettato la motivazione. Ovviamente, la notizia desta un certo scalpore viste le indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi dal Times , da The Athletic e da altre autorevoli testate, che descrivono di un Ronaldo scontento e pronto ad una nuova esperienza in una squadra che gli permetta di giocare la Champions.Il Manchester United, che da oggi comincia anche formalmente l’era Ten Hag, non ha intenzione – almeno al momento – di lasciar partire il fuoriclasse portoghese, che è legato ai Red Devils da un altro anno di contratto.