The Athletic: anche il Napoli sarebbe interessato a Cristiano Ronaldo

È chiaro che il calciatore portoghese voglia lasciare lo United e che vorrebbe disputare la Champions nella prossima stagione, ma non è ancora detto che il Chelsea sarà la sua destinazione

The Athletic riporta questo pomeriggio un breve riassunto dell’attuale situazione di Cristiano Ronaldo che ha detto al Manchester United che vorrebbe andarsene se ricevesse un’offerta adeguata, come riporta il Times. Secondo il quotidiano inglese il 37enne portoghese starebbe pensando di lasciare Old Trafford per continuare a giocare in Champions League. Dopo 19 stagioni consecutive nella massima competizione europea, infatti, CR7 vorrebbe continuare a infrangere record in Champions. Un desiderio, vista anche l’età che avanza, che non collima con la situazione del suo attuale club, che giocherà in Europa League nel 2022-23.

È noto che il co-proprietario del Chelsea Todd Boehly ha incontrato l’agente di Ronaldo Jorge Mendes, ma, secondo The Athletic, ci sarebbero altre società interessate all’affare tra cui il Bayern Monaco anche il Napoli. Non interessato invece il PSG