CorSport: Milenkovic non gradisce il Napoli, prende quota la pista Acerbi. La Lazio chiede 5 milioni

Il Napoli lavora sul mercato per cercare il successore di Kalidou Koulibaly, che nelle prossime ore volerà al Chelsea. Il club di De Laurentiis era già pronto per una simile evenienza e aveva già cominciato a muoversi.

Con Ramadani Giuntoli ha parlato di Nikola Milenkovic, il difensore serbo della Fiorentina in scadenza di contratto che fa parte, come Koulibaly, della sua scuderia. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il ds Giuntoli ha già chiesto a Ramadani info e disponibilità del giocatore ma la risposta è stata freddina. E allora il ds ha virato ed ha pensato a Francesco Acerbi (34), da un bel po’ in rottura con l’ambiente della Lazio, mancino naturale che tornerebbe utile negli equilibri tecnico-tattici di Spalletti. Per il momento è un’idea in più, da realizzare, eventualmente, attraverso un versamento di 5 milioni di euro alla Lazio. In queste frenetiche ore di trattative KK-Chelsea, comunque, è inevitabile che De Laurentiis sia tornato sull’argomento con il manager, anche perché l’investimento si aggirerebbe intorno ai 15 milioni, mentre di 20 milioni di euro è la clausola rescissoria inserita nel contratto con il Fenerbahce di Kim Min-jae, venticinquenne colosso coreano che intriga”.