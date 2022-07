CorSport: Lazio, Sarri sogna Zielinski in caso di addio di Milinkovic

Per il centrocampista ci sono contatti in Premier, ma non le proposte immaginate dal presidente Lotito. Sergej non ha fretta

Il grande rebus del mercato della Lazio è legato al nome di Milinkovic. Non si sa ancora se resterà in biancoceleste ma se dovesse andar via, scrive il Corriere dello Sport, Sarri vorrebbe Zielinski.

“Il grande rebus è legato a Milinkovic. Contatti in Premier, ma non ci sono le proposte immaginate da Lotito. Sergej non ha fretta. Sarri sogna la conferma, occorre prudenza, è bene non illudersi. Il tempo lavora a favore della scadenza contrattuale (2024) e dei club che usciranno allo scoperto con offerte al ribasso (nell’ordine dei 50 milioni) ad agosto. Mau pressa Lotito, tiene l’asticella alzata. Il suo obiettivo, se dovesse partire Milinkovic, si chiama Piotr Zielinski, l’asso polacco del Napoli. Gli ultimi due tasselli: un centravanti di scorta a Immobile quando verrà piazzato Muriqi, un terzino sinistro in caso di cessione di Hysaj. Così diventerebbe una super Lazio. A immagine e somiglianza di Sarri”.