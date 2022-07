Corsport: il Napoli ha raffreddato la pista Deulofeu, i contatti con l’Udinese sono fermi

Nell’ambito dell’articolo dedicato all’ingaggio di Solbakken, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul lungo flirt tra il Napoli e l’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu. Il Corriere scrive che gli azzurri «hanno cambiato strategia» e che hanno raffreddato la pista. D’altronde, è stato lo stesso Ds Giuntoli in conferenza stampa parlare della metamorfosi tattica decisa da Spalletti, che vuole giocare col 4-3-3. Il Napoli, dunque, non cerca un sottopunta, quale è Deulofeu.

I contatti con l’Udinese per Deulofeu sono fermi da un po’, completamente, e tra l’altro le parole di Giuntoli nella conferenza di fine ritiro andata in scena lunedì a Dimaro hanno praticamente indirizzato i radar su altri mondi. Verso altri obiettivi: profili adatti se non addirittura perfetti nell’interpretazione del modulo. Vecchi pallini conservati con cura in un cassetto: Solbakken, appunto, un mancino rapidissimo di gambe e potente in progressione che ama giocare sulla destra ma si adatta bene anche a sinistra. Assist e gol.