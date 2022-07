CorSport: accordo totale Napoli-Solbakken. Si studia la formula: prenderlo subito o a gennaio

Il calciatore è stato vicinissimo alla Roma ma i cattivi rapporti con il Bodo hanno favorito il Napoli, che ha bruciato sul tempo i giallorossi

Il Napoli ha intensificato i contatti per Ola Solbakken, ieri avvistato a Roma, tanto da far scrivere al Tempo che ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart prima del passaggio in azzurro. Il Corriere dello Sport scrive che non è chiaro se il giocatore arriverà subito o a gennaio. Intanto, però, il club di De Laurentiis ha bruciato sul tempo la Roma.

Un’idea in linea con il cambio modulo deciso da Spalletti e annunciato dal diesse Giuntoli in conferenza stampa. Roma beffata.

“La giovane freccia dei fiordi è stato molto vicino alla Roma – moltissimo – ma i pessimi rapporti tra i due club dopo la tensione di Conference hanno frenato la storia e alla fine s’è presentato il Napoli: Ola è il prescelto. E anzi ieri è stato anche avvistato nella Capitale, a Villa Stuart”.

L’obiettivo Deulofeu è abbandonato.

“i contatti con l’Udinese per Deulofeu sono fermi da un po’, completamente”.

Solbakken è

“Un mancino rapidissimo di gambe e potente in progressione che ama giocare sulla destra ma si adatta bene anche a sinistra. Assist e gol”.

Ola è reduce da una lussazione alla spalla.

“Il Bodo non ha ancora chiarito i tempi di recupero, ma nel frattempo il Napoli è in contatto costante con il suo entourage e studia la formula: prenderlo subito, oppure a gennaio, a zero, considerando che il suo contratto scadrà il 31 dicembre. L’accordo con Ola, però, è completo. Totale: il gradimento reciproco è assoluto”.