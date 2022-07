CorMez: con Kvaratskhelia nasce il Napoli osimheniano, addio Napoli del palleggio

Senza Mertens e Insigne sparisce la storica identità di gioco degli azzurri. Il nuovo Napoli cercherà la profondità e l’uno contro uno per la verticalizzazione

Ieri il Napoli ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Kvaratskhelia. Sarà lui il perno del rinnovamento della squadra. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il club di De Laurentiis inaugura un nuovo ciclo, sarà un Napoli davvero osimheniano.

“Non ci sono più Insigne e al momento anche Mertens, salvo clamorose novità, sparisce un’identità di calcio con cui il Napoli ha costruito un lungo ciclo: palleggio nello stretto, sviluppo propositivo attraverso il possesso per l’apertura degli spazi. Sta di fatto che si va verso un restyling della trequarti, soprattutto sulle fasce con un progetto nuovo. Nasce veramente il Napoli «osimheniano», propenso a cercare la profondità, a lavorare di più sull’uno contro uno accettando anche il duello fisico nella ricerca di una proposta verticale per l’attacco alla porta avversaria”.

In questo senso, sarà un’arma importante il rilancio di Lozano, mentre Elmas sarà un jolly “che può rappresentare una soluzione in varie zone sulla trequarti anche se sembra più a suo agio quando parte da sinistra”. A Zielinski saranno affidati ordine e qualità alle spalle di Osimhen. Poi c’è il mercato: qualora si liberassero posti in squadra, arriverebbe Deulofeu, che “rappresenterebbe, invece, la variante all’insegna dello squilibrio per fornire un contributo importante di gol e assist”.