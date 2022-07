Castel di Sangro, i convocati di Spalletti: c’è Petagna

L’unico dubbio era legato proprio al centravanti ex Spal sempre più vicino al Monza. In giornata la partenza per l’Abruzzo, alle 17:30 il primo allenamento

Spalletti ha diramato i convocati del Napoli per la seconda parte del ritiro, che si terrà a Castel di Sangro. La partenza per l’Abruzzo già in giornata, alle 17:30 il primo allenamento. Tra i convocati c’è Petagna nonostante la trattativa ben avviata col Monza per la sua cessione (il Napoli, per sostituirlo, avrebbe praticamente chiuso col Verona per Gio Simeone). Ancora con la Prima Squadra anche i Primavera Costanzo e Ambrosino. Regolarmente in lista anche il nuovo arrivato Ostigard, Kim dovrebbe unirsi ai suoi compagni nei prossimi giorni, adempiute le ultime formalità. Gli azzurri rimarranno a Castel di Sangro fino al 6 agosto.