CorSport: Simeone al Napoli, firma vicina. L’affare dovrebbe chiudersi sui 16-17 milioni

La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, è su questo che si discute ancora. Per chiudere si attende solo il passaggio di Petagna al Monza

La firma di Simeone con il Napoli è vicina. Manca solo l’addio di Petagna, poi l’affare sarà definitivamente chiuso. Il Corriere dello Sport scrive che l’accordo con gli agenti del calciatore è totale e che c’è intesa anche col Verona. L’affare dovrebbe chiudersi sui 16-17 milioni, più o meno quanto il Napoli incasserà dal prestito di Petagna al Monza.

A Napoli Simeone non partirà da titolare ma sarà prima alternativa al centravanti di una squadra che giocherà la Champions League con possibilità di diventare non solo alter ego ma anche complice di Osimhen dentro ad un eventuale 4-2-3-1. I due all’occorrenza potranno giocare anche insieme. Giuntoli ha raggiunto l’accordo col suo entourage – che ieri ha avuto un confronto col Verona – e ora manca l’intesa definitiva tra le due società. Il Verona ha riscattato Simeone dal Cagliari per poco più di 10 milioni di euro, al Napoli aveva chiesto il doppio, l’affare dovrebbe concludersi sui 16-17 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Proprio della formula si sta ancora discutendo. Ma la firma è nell’aria da un bel po’”.