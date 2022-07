Basta numeri a vanvera, gli ascolti di Dazn saranno rilevati da Auditel

Lo ha deciso l’Agcom a termine di un anno di polemiche. Sui dati di ascolto si basa anche la spartizione dei diritti tra i club

A chiusura di una polemica lunga un anno intero l’Agcom ha deciso che a partire dalla prossima stagione gli ascolti di Dazn saranno rilevati da Auditel.

“L’Autorità – si legge nella nota – nella seduta del Consiglio del 19 luglio 2022, ha preso favorevolmente atto delle iniziative assunte dalla società DAZN volte ad assicurare il corretto adempimento alle prescrizioni formulate con la delibera n. 18/22/CONS. In particolare, quella di utilizzare Auditel, in qualità di JIC (Joint Industry Committee) operante sul mercato nazionale, per la rilevazione degli ascolti attraverso l’adozione del sistema c.d. total audience”.

Si legge ancora che “l’obiettivo è quello di rilasciare al mercato un dato certificato quale quello prodotto da un JIC, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e comparabilità della misurazione”.

“Il sistema di total audience è stato approvato il 22 marzo 2022 – spiegano da Dazn – e Dazn il giorno seguente ha svolto la prima riunione con Auditel, che ha portato alla firma del contratto nella giornata del 1° maggio. Adesso si sta procedendo ad installare in tutte le app il marcatore fornito da Auditel”.

Non è un tema di poco conto, e riguarda da vicino anche le finanze dei club di Serie A. Perché l’8% dei diritti tv va ripartito proprio secondo l’audience dei match di ciascuna squadra: circa 75 milioni di euro che le società si spartiscono in proporzione ai loro spettatori in termini televisivi. Il dato rilevato da Auditel quindi determinerà una parte degli incassi delle società.