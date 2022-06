Salernitana, Sabatini e Iervolino litigano per le commissioni agli agenti, il ds ad un passo dalla rottura

L’indiscrezione è stata lanciata da La Città. Salernitana News conferma. Sabatini intende abbandonare subito, non vuole ingerenze

Il rapporto tra Walter Sabatini e la Salernitana potrebbe chiudersi qui, prima di firmare il rinnovo. L’indiscrezione è stata lanciata questa mattina dal quotidiano La Città. Il motivo starebbe in un “pesante screzio” avvenuto ieri tra il ds e il presidente Iervolino in merito alla stipula dei contratti di alcuni calciatori, in particolare sulle cifre da corrispondere agli agenti per le commissioni, secondo quanto riporta Salernitananews.it.

“Gli screzi sarebbero nati proprio per quel che riguarda la stipula dei contratti di alcuni calciatori e, in particolar modo, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, le cifre da corrispondere agli agenti per le commissioni. Il presidente granata, del resto, fin dal suo arrivo nel mondo del calcio si è autodefinito rivoluzionario ed intenzionato a limitare fortemente l’impatto che l’operato degli agenti può avere sul budget messo a disposizione per il calciomercato”. “A quanto filtra, sarebbe proprio una serie di spese probabilmente impreviste o comunque giudicate eccessive da questo punto di vista – tra gli obblighi di riscatto scattati dopo la salvezza e rinnovi da impostare con relative commissioni giudicate “monstre” ai procuratori – ad aver fatto sbottare Iervolino, protagonista di una lunga discussione ieri con Sabatini”.

Secondo Salernitana News

“le speranze di ricomporre la rottura – che sarebbe ormai insanabile – sono ridotte al lumicino. Sabatini avrebbe deciso di abbandonare subito per evitare di cominciare una stagione con il piede sbagliato, dal suo punto di vista, ed ingerenze da lui giudicate nocive”.