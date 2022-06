La Uefa spiega come procederà nel Rapporto sulla finale di Champions

La Uefa ricostruirà tutto l’accaduto aprendo anche un indirizzo email dedicato dove ciascuno potrà inviare la propria testimonianza

Dopo le scuse, la Uefa spiega come procederà per il rapporto sulla finale di Champions.

1.- Cercherà di stabilire un quadro completo e una cronologia di ciò che è accaduto durante la giornata, sia all’interno dello stadio che nelle aree circostanti, esaminando anche i flussi di spettatori allo stadio attraverso i vari punti di accesso.

2.- Esaminerà i piani operativi pertinenti relativi alla sicurezza, alla mobilità, alla vendita dei biglietti, nonché altri a discrezione del Presidente del Report, ed esaminerà la pianificazione e la preparazione delle entità coinvolte per lo svolgimento della finale, anche in siti aggiuntivi come i punti di incontro dei tifosi del Liverpool e del Real Madrid.

3.- Questa revisione indipendente ha lo scopo di identificare eventuali problemi o lacune nell’attuazione e nell’esecuzione delle operazioni e di valutare i ruoli e le responsabilità di tutte le entità coinvolte e l’adeguatezza della loro risposta agli eventi, al fine di formulare raccomandazioni sulle migliori pratiche per il futuro della UEFA e delle parti interessate.

4.- La Revisione coinvolgerà la UEFA e tutte le parti interessate, inclusi ma non limitati a gruppi di tifosi, tra cui la Football Supporters Europe, nonché quelli dei due club finalisti; i club finalisti stessi; spettatori generali; la Federcalcio francese; la polizia e altre autorità pubbliche nazionali e locali e l’operatore dello stadio.

Inoltre, saranno comunicate ulteriori informazioni su come le parti interessate possono inviare le loro testimonianze attraverso un indirizzo email dedicato (o un questionario online) in modo che tutti gli interessati che vogliono attestare quanto accaduto possano farlo in modo sicuro e confidenziale.

Tutti i risultati della Revisione, le conclusioni e le raccomandazioni saranno dettagliati nella Relazione e saranno quelli del Dr. Tiago Brandão Rodrigues e degli esperti che lo sosterranno. La revisione inizierà immediatamente e dovrebbe concludersi nel più breve tempo possibile necessario per produrre una revisione completa degli eventi. Una volta completato, la UEFA pubblicherà il Rapporto sul sito www.uefa.com per motivi di trasparenza.