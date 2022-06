«Caro Dembelé, hai un’offerta dal Barcellona da dicembre. O la accetti o non c’è niente da fare»

Su As. Il francese aveva interpellato Xavi per mediare con Laporta. Per rinnovare voleva più soldi, ma non ce ne sono. Rischia anche lui di rimanere con un pugno di mosche in mano

Il contratto di Dembelé col Barcellona scade tra pochi giorni. L’attaccante francese, si legge sull’edizione online di As, ha davvero l’acqua alla gola. Tanto da chiedere a Xavi, l’allenatore che l’ha fortemente rivalutato, di mediare con Laporta e convincerlo a proporgli una nuova offerta per rinnovare il contratto, una proposta economica più convincente di quella che, assieme al suo agente Moussa Sissoko, ignora sistematicamente da mesi. Il quotidiano spagnolo riporta di aver appreso la forte risposta di Xavi.

«Ousmane, hai ricevuto un’offerta dal club da dicembre. O accetti quell’offerta o non c’è niente da fare. Il club non ti farà una nuova offerta, come ti avevo già detto nell’ultimo incontro che abbiamo avuto»

Dembelé rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano, come tanti calciatori in scadenza. Non vuole capire, come altri, che i soldi sono finiti. Il Chelsea e il Psg, che l’avevano sedotto, non paiono intenzionate a fare il passo decisivo. Potrebbe essere costretto, a malincuore, a rivedere le sue pretese e ad accettare una proposta che ha sempre considerato insufficiente. Sempre che il Barça non la consideri scaduta.