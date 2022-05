Klopp come Ferguson (ha vinto il quadruplete). L’anno scorso dissero che il suo ciclo era finito

Il Telegraph: ha vinto Champions, Premier e le due Coppe. Meglio dell’Arsenal di Wenger, meglio di Clough al Nottingham Forest, di Guardiola al City

Jurgen Klopp è diventato il primo allenatore del Liverpool a completare il “quadruplete”, anche se non nello stesso anno. E solo il secondo a farlo nella storia del calcio inglese dopo Sir Alex Ferguson con il Manchester United. Ha vinto la Champions League, la Premier, la Coppa di Lega e la FA Cup. In meno di sette anni. A Ferguson ce ne vollero 13. E’ riuscito a fare una cosa mai riuscita ad Arsene Wenger all’Arsenal, a Jose Mourinho al Chelsea, a Pep Guardiola (finora) al Manchester City, a Brian Clough al Nottingham Forest e a tutti i predecessori di Klopp al Liverpool.

Il Telegraph fa notare che Klopp ha vinto anche la Coppa del Mondo per club e la Supercoppa europea. Se il Liverpool non avesse perso la finale di Europa League nel 2016, non ci sarebbe stata una sola coppa per club che Klopp non avrebbe vinto. Mancherebbe il Community Shield, ecco.

E’ vero che – scrive il Telegraph – che Klopp baratterebbe di corsa le sue coppe con i sei titoli e le tre Coppe dei Campioni che Bob Paisley ha vinto con il Liverpool. “Ma completare lo “slam” è un risultato incredibile e conferma lo status di Klopp come uno dei più grandi manager di tutti i tempi”.

Il Liverpool è ancora il lizza per vincere i quattro trofei di quest’anno. “Nessuna squadra è andata più a fondo in una stagione. Hanno perso solo tre delle 60 partite giocate in tutte le competizioni e una di quelle non ha avuto importanza poiché hanno comunque vinto la doppia sfida di Champions League contro l’Inter.

Tutto questo è successo dopo una stagione disastrosa, quella dello scorso anno. Dissero che era finito un ciclo. Certo, come no…

Se vinceranno le ultime due partite di campionato, il Liverpool chiuderà la stagione con 92 punti in Premier League. Nell’ultimo decennio 90 punti è la media richiesta per vincere il titolo. Nei 29 anni di Premier League, 92 punti avrebbero vinto il titolo in tutte le stagioni tranne cinque.

Ah, Klopp ha da poco firmato il rinnovo fino al 2026.