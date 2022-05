De Laurentiis: «A Castel di Sangro faremo tre o quattro amichevoli con squadre europee»

Il presidente del Napoli presenta il ritiro estivo: «Ho rifiutato 1 milione di dollari per una tournee in Sud America, per me il ritiro è sacro»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presenta il ritiro di Castel di Sangro in conferenza stampa, da Palazzo Petrucci. Con lui l’allenatore, Luciano Spalletti, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Questo è il terzo anno che il Napoli andrà in ritiro in Abruzzo, dopo Dimaro.

«Qualcuno si domanda perché De Laurentiis sia uno dei pochi che non cerca delle scorribande intercontinentali. Ieri Charlie Stellitano mi ha offerto di andare in Sud America per 1,1 milioni di dollari. Io ho rifiutato e lui mi ha detto che è strano. Invece io faccio così perché il periodo del ritiro è un periodo sacro, si gettano le basi per tutto l’anno. Non voglio distrarre me stesso e gli altri dirigenti sul mercato in fieri. Né voglio costringere la squadra a fare voli transoceanici, fusi orari eccetera. Se uno deve scommettere su una preparazione psicofisica corretta bisogna lavorarci senza avere dei ritardi».

Durante la permanenza a Castel di Sangro, dal 23 luglio al 6 agosto, il Napoli farà tre o quattro partite con avversarie europee.

«Faremo da tre a quattro partite con delle società europee che ospiteremo. Le stiamo interpellando. Preferiamo pagare noi dei soldi a qualcuno per farli venire a Castel di Sangro. Ci avevano offerto soldi per andare a Londra o altrove, ma a Castel di Sangro abbiamo tutto».