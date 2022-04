De Laurentiis: «Ancelotti non ha avuto la furbizia di ingraziarsi i tifosi del Napoli»

A Dazn: «E’ un fuoriclasse ma ha avuto la sfortuna di non essere simpatico ai tifosi. Spalletti l’ho scelto a gennaio 2021. Lo convinsi a firmare il biennale più un’opzione, non voleva»

Nell’intervista rilasciata a Dazn, disponibile dal pomeriggio in versione integrale sull’app, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla anche di Luciano Spalletti e di Carlo Ancelotti. Sull’attuale tecnico del Napoli:

«L’ho scelto io, ma a gennaio del 2021. Andai a Milano di nascosto a casa sua e gli feci firmare il biennale più un’opzione per il terzo anno a mio favore, che non voleva sottoscrivere. Poi l’ho convinto, facciamo un secolo e mezzo in due. Poi quando e se vorrà andare via ci daremo la mano e non succederà nulla».