De Laurentiis: «Ibra aveva già firmato. Gattuso mi disse: “Si fidi di me, non abbiamo bisogno di lui’»

Dazn intervista il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’intervista, di Marco Cattaneo, sarà diponibile da questo pomeriggio sull’app, intanto ci sono alcune anticipazioni.

Il presidente commenta l’inversione di tendenza nel cammino del Napoli, partito a razzo nelle prime 11 giornate, con successivo inceppamento.

Un problema mentale?

Su Spalletti:

“L’ho scelto io, ma a gennaio del 2021. Andai a Milano di nascosto a casa sua e gli feci firmare il biennale più un’opzione per il terzo anno a mio favore, che non voleva sottoscrivere. Poi l’ho convinto, facciamo un secolo e mezzo in due. Poi quando e se vorrà andare via ci daremo la mano e non succederà nulla”.